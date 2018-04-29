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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Орландо Сити
Колорадо - Орландо Сити: обзор матча 29 апреля 2018
Колорадо
29.04.2018, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
26'
Д. Баджи
52'
К. Игита
77'
Й. Йотун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Орландо Сити
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Йотун
Желтая карточка
Э. Кастильо
68'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Игита
Пас отдал
С. Клестан
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
2-1-3
18
МакМат
15
Смит
21
Кастильо
19
Прайс
14
Баджи
20
Мэйсон
11
Гаши
2-5-1
17
Бендик
19
Йотун
22
Сане
7
Игита
16
Клестан
17
Эльмунир
4
Джонсон
22
Мерам
14
Дуайер
Остались в запасе
Колорадо
Орландо Сити
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Колорадо - Орландо Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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