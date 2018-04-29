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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон: обзор матча 29 апреля 2018
Миннесота Юнайтед
29.04.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Миннесота Юнайтед
8
Харрисон Хит
ЦП
Динамо Хьюстон
18
Крис Сейтц
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
2-1-1
22
Шаттлвос
5
Кальво
14
Тьессон
6
Шуллер
19
Николсон
1-2-2
31
Уиллис
27
Гарсия
7
Бисли
10
Мартинес
19
Манотас
11
Венгер
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
8
Харрисон Хит
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
18
Крис Сейтц
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
8
Харрисон Хит
ЦП
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Динамо Хьюстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
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Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон
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МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
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