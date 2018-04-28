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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 28 апреля 2018
Атланта Юнайтед
28.04.2018, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Монреаль
69'
М. Альмирон (П)
84'
М. Альмирон
13'
С. Таидер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Монреаль
ГОЛ! 2:1!
М. Альмирон
84'
83'
Желтая карточка
С. Таидер
Желтая карточка
М. Альмирон
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Альмирон
69'
60'
Желтая карточка
Э. Буш
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Монреаль
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
2-3
1
Буш
4
Камачо
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Остались в запасе
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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