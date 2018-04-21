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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Лос-Анджелес
Монреаль - Лос-Анджелес: обзор матча 21 апреля 2018
Монреаль
21.04.2018, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 5
Завершен
Лос-Анджелес
10'
И. Пьятти
16'
И. Пьятти (П)
43'
И. Пьятти
24'
Л. Киман
52'
Б. Фейлхабер
57'
Ю. Райтала (АГ)
83'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Лос-Анджелес
83'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
К. Вела
57'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Ю. Райтала
52'
ГОЛ! 3:2!
Б. Фейлхабер
Пас отдал
М. Уренья
ГОЛ! 3:1!
И. Пьятти
Пас отдал
Ю. Райтала
43'
Красная карточка
В. Кабрера
31'
Желтая карточка
И. Пьятти
25'
24'
ГОЛ! 2:1!
Л. Киман
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Пьятти
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Пьятти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Монреаль
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Лос-Анджелес
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
3-3
1
Буш
36
Кабрера
4
Камачо
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
10
Пьятти
4-1-2
1
Миллер
2
Харви
33
Бейташур
25
Циммерман
23
Киман
10
Фейлхабер
10
Вела
11
Уренья
Остались в запасе
Монреаль
Лос-Анджелес
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
42
Майкл Петрассо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Монреаль - Лос-Анджелес
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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