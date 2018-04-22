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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Йени Малатьяспор
Бешикташ - Йени Малатьяспор: обзор матча 22 апреля 2018
Бешикташ
22.04.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
13'
А. Негредо
81'
Талиска
89'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 3:0!
Р. Куарежма
89'
ГОЛ! 2:0!
Талиска
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Йени Малатьяспор
21
Дория
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Фабри
88
Эркин
21
Вида
6
Тошич
3
Адриано
17
Медель
15
Озякуп
94
Талиска
7
Куарежма
21
Негредо
8
Бабел
2-1-3
26
Сиссоко
30
Мина
14
Окечукву
2
Диалло
10
Бюйюк
29
Бутаиб
Остались в запасе
Бешикташ
Йени Малатьяспор
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
21
Дория
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
21
Дория
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Бешикташ - Йени Малатьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Иненю
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