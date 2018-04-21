Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Андерлехт
Генк - Андерлехт: обзор матча 21 апреля 2018
Генк
21.04.2018, суббота, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 5 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
2'
Д. Ндонгала
59'
Л. Троссард
20'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Андерлехт
Желтая карточка
Л. Троссард
85'
79'
Желтая карточка
Л. Маркович
79'
Желтая карточка
К. Сайеф
Желтая карточка
Б. Настич
76'
ГОЛ! 2:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Н. Карелис
59'
49'
Желтая карточка
Л. Теодорчик
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Маркович
Пас отдал
А. Требель
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндонгала
Пас отдал
Б. Настич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Андерлехт
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
2-3-3
25
Колли
3
Настич
8
Посуэло
17
Малиновский
15
Сек
10
Троссард
80
Карелис
77
Ндонгала
1-5-2
26
Селс
37
Обрадович
16
Требель
24
Кумс
16
Геркенс
18
Дендокер
16
Сайеф
8
Маркович
91
Теодорчик
Остались в запасе
Генк
Андерлехт
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Генк - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+