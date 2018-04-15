Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Миннесота Юнайтед
Портленд - Миннесота Юнайтед: обзор матча 15 апреля 2018
Портленд
15.04.2018, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
23'
Д. Валери
74'
Ф. Ади
81'
Б. Туилома (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Д. Чара
90'
+2
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Туилома
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ади
74'
39'
Желтая карточка
М. Бач
34'
Желтая карточка
Р. Шуллер
ГОЛ! 1:0!
Д. Валери
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Миннесота Юнайтед
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
14
Жером Тьессон
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
19
Сэм Николсон
ЛВ
3-2-1-1
90
Глисон
33
Мабиала
28
Туилома
16
Валентин
21
Чара
8
Валери
24
Поло
9
Ади
3-2
5
Кальво
4
Бач
14
Тьессон
13
Финлэй
6
Шуллер
Остались в запасе
Портленд
Миннесота Юнайтед
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Остались в запасе
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Портленд - Миннесота Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+