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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас
Нью-Инглэнд Революшн - Даллас: обзор матча 15 апреля 2018
Нью-Инглэнд Революшн
15.04.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
26
Клод Дьельна
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Даллас
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Даллас
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
3-2-2
26
Дьельна
2
Анибаба
88
Фаррелл
12
Калдуэлл
29
Заибо
77
Факундес
10
Банбери
3-1-1
24
Хеджес
3
Циглер
3
Недялков
13
Ульоа
37
Уррути
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Даллас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
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Нью-Инглэнд Революшн
Даллас
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
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23 апреля
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2025.07.10 08:30
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2025.03.30 08:35
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
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