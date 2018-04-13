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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
Акхисар Беледиеспор - Бешикташ: обзор матча 13 апреля 2018
Акхисар Беледиеспор
13.04.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Бешикташ
3'
Р. Бабел
20'
А. Негредо
47'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
49'
Желтая карточка
А. Негредо
47'
ГОЛ! 0:3!
Р. Бабел
Пас отдал
Пепе
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Эркин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
2-2-1
25
Лукач
88
Османпаша
22
Юмлу
18
Джевикер
89
Келеш
12
Ларссон
4-1-1-1-3
31
Фабри
3
Адриано
3
Пепе
6
Тошич
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
94
Талиска
7
Куарежма
8
Бабел
21
Негредо
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Бешикташ
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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