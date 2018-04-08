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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Сьон
Лозанна-Спорт - Сьон: обзор матча 08 апреля 2018
Лозанна-Спорт
08.04.2018, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Сьон
53'
Карлитуш
81'
Карлитуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Сьон
81'
ГОЛ! 0:2!
Карлитуш
Пас отдал
Э. Леньяни
Вторая желтая
Э. Монтейру Алмада
77'
53'
ГОЛ! 0:1!
Карлитуш
Желтая карточка
Э. Монтейру Алмада
38'
7'
Желтая карточка
А. Гргич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
16
Николас Гетаз
ЦЗ
17
Ельцин Техеда
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Лозанна-Спорт
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
Сьон
32
Федерико Димарко
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
2-3
19
Монтейру Алмада
16
Гетаз
17
Техеда
10
Кололли
7
Франссон
1-3-1
18
Фикеншер
33
Леньяни
6
Куасси
23
Касами
8
Гргич
10
Карлитуш
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Сьон
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
32
Федерико Димарко
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
Остались в запасе
32
Федерико Димарко
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Лозанна-Спорт - Сьон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
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1 : 1
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4 : 5
01.11.2026
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Сьон
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Сьон
- : -
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Вадуц
0 : 4
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1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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