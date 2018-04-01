Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе - Нью-Йорк Сити: обзор матча 01 апреля 2018
Сан-Хосе
01.04.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
49'
А. Тиннерхольм
60'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Нью-Йорк Сити
90'
+3
Желтая карточка
М. Моралес
74'
Желтая карточка
Я. Эррера
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Моралес
Пас отдал
И. Тажури
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Тиннерхольм
Пас отдал
М. Моралес
41'
Желтая карточка
Э. Офори
Желтая карточка
А. Годой
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Сан-Хосе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
1-4-2
30
Каммингс
6
Салинас
26
Юнгвирт
10
Казаишвили
20
Годой
9
Хусен
8
Вондоловски
3-4-1
1
Джонсон
17
Абдул-Салам
25
Шано
3
Тиннерхольм
18
Тажури
21
Эррера
10
Моралес
15
Офори
14
Бергет
Остались в запасе
Сан-Хосе
Нью-Йорк Сити
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Сан-Хосе - Нью-Йорк Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+