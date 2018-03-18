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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 18 марта 2018
Динамо К
18.03.2018, воскресенье, 20:30
Украина. Плей-офф, группа A, 24 тур
4 : 0
Завершен
Ворскла
4'
А. Беседин
59'
Н. Бурда
63'
В. Цыганков (П)
89'
Д. Хлебас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ворскла
ГОЛ! 4:0!
Д. Хлебас
Пас отдал
В. Буяльский
89'
Желтая карточка
Р. Ротань
84'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Цыганков
63'
ГОЛ! 2:0!
Н. Бурда
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Беседин
Пас отдал
В. Цыганков
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
39
Денис Васин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Ворскла
82
Павел Ребенок
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
2-3-3-1
71
Бойко
6
Бурда
94
Кедзиора
31
Шабанов
19
Пиварич
29
Ротань
7
Вербич
19
Гармаш
11
Цыганков
41
Беседин
3-2-3
35
Шуст
17
Чеснаков
44
Даллку
23
Сапай
30
Кобахидзе
44
Пердута
92
Кадымян
10
Кулач
39
Васин
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
1
Артур Рудько
ВР
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
8
Владимир Одарюк
ПВ
82
Павел Ребенок
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
82
Павел Ребенок
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Динамо К - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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