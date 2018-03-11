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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Фенербахче
Йени Малатьяспор - Фенербахче: обзор матча 11 марта 2018
Йени Малатьяспор
11.03.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
34'
Р. Нойштедтер
90+2'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Фенербахче
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Жулиано
90'
Желтая карточка
А. Шаешу
45'
+1
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нойштедтер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Соуза
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-2-2
30
Мина
21
Дория
35
Кара
14
Окечукву
29
Бутаиб
10
Бюйюк
3-1-4-1-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Нойштедтер
8
Дирар
92
Шаешу
5
Соуза
5
Топал
20
Жулиано
9
Фернандао
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Фенербахче
26
Али Сиссоко
ЦЗ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
26
Али Сиссоко
ЦЗ
9
Жилберто
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Йени Малатьяспор - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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