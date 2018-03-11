Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Порту
Пасуш де Феррейра - Порту: обзор матча 11 марта 2018
Пасуш де Феррейра
11.03.2018, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 0
Завершен
Порту
34'
М. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Порту
Желтая карточка
Ф. Феррейра
90'
+6
Желтая карточка
М. Фелгуэйрас
90'
+2
Желтая карточка
Шавьер
86'
79'
Желтая карточка
Отавио
72'
Желтая карточка
С. Оливейра
ГОЛ! 1:0!
М. Виейра
Пас отдал
Ф. Феррейра
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
13
Жоао Гойс
ЦЗ
16
Шавьер
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Пасуш де Феррейра
1
Рафаэль Дефенди
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
Порту
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
25
Отавио
АП
3-1
86
Фелгуэйрас
20
Феррейра
13
Гойс
22
Виейра
16
Шавьер
3-3-1-2
12
Касильяс
21
Перейра
5
Маркано
18
Фелипе
21
Андре Андре
27
Оливейра
8
Браими
17
Корона
20
Уорис
9
Абубакар
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Порту
1
Рафаэль Дефенди
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Рафаэль Дефенди
ВР
94
Бруно Сантос
ЦЗ
19
Рикарду
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
25
Отавио
АП
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Порту
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+