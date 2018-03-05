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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 05 марта 2018
Канзаc Сити
05.03.2018, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
32'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
59'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
34'
Желтая карточка
А. Ринг
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Моралес
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
2-4
29
Мелия
3
Опара
5
Бислер
8
Зуси
15
Эспиноза
77
Расселл
21
Гутьеррес
2-3-1
1
Джонсон
25
Шано
3
Тиннерхольм
4
Ринг
10
Моралес
21
Эррера
7
Вилья
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нью-Йорк Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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Нью-Йорк Сити
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Вчера, 12:20
3
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1
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29 октября
1
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15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
Российский игрок покинул клуб МЛС
Вчера, 12:20
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
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2
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