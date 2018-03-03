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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Атланта Юнайтед
Динамо Хьюстон - Атланта Юнайтед: обзор матча 03 марта 2018
Динамо Хьюстон
03.03.2018, суббота, 23:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
5'
Э. Венгер
27'
М. Манотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
К. Сейтц
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Манотас
Пас отдал
Э. Венгер
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Венгер
5'
Начало матча
Статистика матча Динамо Хьюстон - Атланта Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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