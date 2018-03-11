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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Локерен - Зюлте-Варегем
Локерен - Зюлте-Варегем: обзор матча 11 марта 2018
Локерен
11.03.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
31'
Н. де Паув
88'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Зюлте-Варегем
88'
ГОЛ! 0:2!
П. Олаинка
84'
Желтая карточка
М. Бодри
82'
Желтая карточка
И. Шапоньич
79'
Желтая карточка
Т. Дерейк
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Паув
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
5
Мият Марич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
1-1-2-1
5
Марич
23
Маречек
7
Овермейре
22
Скуласон
19
де Суттер
3-2-3-1-1
1
Боссут
14
Бьордаль
2
Де Фаув
4
Дерейк
14
Уолш
3
Бодри
14
де Паув
9
Йенсен
10
Кайя
99
Олаинка
8
Шапоньич
Остались в запасе
Локерен
Зюлте-Варегем
13
Давино Верхульст
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
10
Тео Бонгонда
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Локерен - Зюлте-Варегем
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
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Локерен
Зюлте-Варегем
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2022.08.29 16:21
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2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
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2021.08.19 10:22
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