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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 11 марта 2018
Генк
11.03.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Гент
86'
Л. Троссард
10'
Б. Верстате
76'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Гент
Желтая карточка
Н. Карелис
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Н. Карелис
86'
76'
ГОЛ! 0:2!
С. Калу
Желтая карточка
Т. Буффель
49'
Желтая карточка
О. Колли
10'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Верстате
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
21
Йере Уронен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
2-3-3
21
Уронен
25
Колли
15
Сек
8
Посуэло
7
Буффель
80
Карелис
77
Ндонгала
8
Схрайверс
3-4-2-1
91
Калинич
25
Фоке
24
Ростед
2
Жиго
4
Верстате
13
Эсити
21
Асаре
10
Чакветадзе
90
Калу
27
Саймон
9
Яремчук
Остались в запасе
Генк
Гент
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Генк - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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