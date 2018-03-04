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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Альмерия
Уэска - Альмерия: обзор матча 04 марта 2018
Уэска
04.03.2018, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 29 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
6'
Э. Солери
84'
Э. Солери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Альмерия
84'
ГОЛ! 0:2!
Э. Солери
Красная карточка
Х. Пулидо
72'
32'
Желтая карточка
Э. Солери
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Солери
Начало матча
Статистика матча Уэска - Альмерия
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Стадион:
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