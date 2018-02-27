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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 февраля 2018
Суонси
27.02.2018, вторник, 23:05
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
55'
Ж. Айю
80'
Н. Дайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
Н. Дайер
Пас отдал
Т. Абрахам
80'
64'
Желтая карточка
Д. Роудс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-1-2
15
Нордфельдт
5
Бартли
3
ван дер Хоорн
6
Фернандес
14
Робертс
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
6
Клукас
15
Раутледж
18
Абрахам
12
Дайер
3-2-2-3
25
Доусон
3
Венансио
36
Пудил
4
Ловенс
32
Хант
3
Рич
19
Баттерфилд
3
Джонс
21
Бойд
19
Жоао
29
Роудс
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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