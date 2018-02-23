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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бурсаспор
Галатасарай - Бурсаспор: обзор матча 23 февраля 2018
Галатасарай
23.02.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
5 : 0
Завершен
Бурсаспор
11'
Б. Гомис
42'
Г. Родригеш
49'
С. Азиз
72'
Б. Гомис
90+3'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бурсаспор
ГОЛ! 5:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Бельханда
72'
Желтая карточка
С. Инан
69'
ГОЛ! 3:0!
С. Азиз
49'
ГОЛ! 2:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Б. Гомис
42'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Галатасарай
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
4
Азиз
4
Донк
25
Линнес
8
Фегули
20
Бельханда
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
2-1-1
23
Текин
4
Тити
16
Бехич
18
Баталья
10
Станку
Остались в запасе
Галатасарай
Бурсаспор
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Галатасарай - Бурсаспор
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
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