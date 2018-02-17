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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Шеффилд Уэнсдэй - Суонси: обзор матча 17 февраля 2018
Шеффилд Уэнсдэй
17.02.2018, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
Желтая карточка
А. Рич
83'
Желтая карточка
Р. Уоллес
78'
65'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-2-3-2
25
Доусон
36
Пудил
3
Рич
3
Фокс
3
Венансио
32
Хант
19
Баттерфилд
3
Джонс
23
Уоллес
21
Бойд
9
Нухиу
3-2-2-1-2
15
Нордфельдт
3
ван дер Хоорн
5
Бартли
13
Ольссон
26
Ноутон
14
Робертс
40
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
15
Раутледж
7
Нарсинг
18
Абрахам
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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