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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Леонеса
Уэска - Леонеса: обзор матча 11 февраля 2018
Уэска
11.02.2018, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Леонеса
Желтая карточка
А. Гонсалес
9'
Начало матча
Статистика матча Уэска - Леонеса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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Леонеса
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
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2022.01.27 09:26
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