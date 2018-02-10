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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Антверпен
Кортрейк - Антверпен: обзор матча 10 февраля 2018
Кортрейк
10.02.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Антверпен
20'
И. Уали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Антверпен
89'
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ! 1:0!
И. Уали
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Антверпен
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Антверпен
12
Антонио Йежина
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
1-4-2
1
Камински
28
ван дер Брюгген
8
Макаренко
2
Кумордзи
30
Д'Хаен
5
Азуни
24
Пербе
27
Уали
2-2-1
2
Де Лат
26
Баял Салл
60
Ятабаре
7
Сиани
58
Уларе
Остались в запасе
Кортрейк
Антверпен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Антонио Йежина
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Йежина
ВР
11
Джонатан Питройпа
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Кортрейк - Антверпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
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