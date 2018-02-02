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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Бешикташ
Бурсаспор - Бешикташ: обзор матча 02 февраля 2018
Бурсаспор
02.02.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
37'
А. Негредо (АГ)
45+2'
Д. Деларж
13'
Адриано
90+2'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Бешикташ
Желтая карточка
А. Бехич
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Эркин
45'
+4
Желтая карточка
Р. Куарежма
ГОЛ! 2:1!
Д. Деларж
Пас отдал
Ю. Эрдоган
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Негредо
37'
34'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Д. Деларж
30'
13'
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Бешикташ
31
Фабри
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бурсаспор
91
Рикардо Фати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-1-2
23
Текин
16
Бехич
26
Ярдымджи
4
Тити
10
Эрдоган
7
Агьеманг-Баду
28
Деларж
10
Станку
4-1-2-1-2
31
Фабри
3
Пепе
77
Генюл
3
Адриано
21
Вида
17
Медель
15
Озякуп
17
Ленс
94
Талиска
7
Куарежма
21
Негредо
Остались в запасе
Бурсаспор
Бешикташ
91
Рикардо Фати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
91
Рикардо Фати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Бурсаспор - Бешикташ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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