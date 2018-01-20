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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Эйпен
Стандард - Эйпен: обзор матча 20 января 2018
Стандард
20.01.2018, суббота, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Эйпен
15'
О. Са
45+1'
О. Са
90+2'
С. Поконьоли
13'
М. Лей
40'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Эйпен
ГОЛ! 3:2!
С. Поконьоли
Пас отдал
П. М'Поку
90'
+2
87'
Желтая карточка
Ж. Лотье
67'
Вторая желтая
М. Лей
ГОЛ! 2:2!
О. Са
Пас отдал
Р. Марин
45'
+1
45'
Желтая карточка
Э. Оканси
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Коне
Пас отдал
М. Лей
24'
Желтая карточка
М. Лей
ГОЛ! 1:1!
О. Са
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Лей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
9
Мбай Лей
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Эйпен
25
Джордж Ямабо
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
3-2-1-2
13
Очоа
19
Фай
24
Шольц
15
Поконьоли
19
Лайфис
18
Марин
8
Жуниор
70
Са
40
М'Поку
3-3
1
ван Кромбрадж
22
Блондель
4
Лотье
5
Дианье
28
Оканси
42
Коне
9
Лей
Остались в запасе
Стандард
Эйпен
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
25
Джордж Ямабо
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Ямабо
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Стандард - Эйпен
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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