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Алавес - Валенсия

24.01.2018, Среда, 21:00 мск Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса Испания. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Алавес - Валенсия
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Валенсия 2:1 Алавес
Испания. Примера (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 14:00 Алавес 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 15:00 Алавес 2:1 Валенсия
5 тур
22 сентября, четверг 23:00 Валенсия 2:1 Алавес
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 25 января 2018, 00:08

    Ставки вообще не идут

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