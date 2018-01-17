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Валенсия - Алавес

17.01.2018, Среда, 21:00 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Кубок, 1/4 финала , первый матч Валенсия - Алавес
Испания. Примера (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 14:00 Алавес 1:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 15:00 Алавес 2:1 Валенсия
5 тур
22 сентября, четверг 23:00 Валенсия 2:1 Алавес
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