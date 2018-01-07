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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леонеса - Нумансия
Леонеса - Нумансия: обзор матча 07 января 2018
Леонеса
07.01.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 21 тур
2 : 2
Завершен
Нумансия
54'
Э. Буэндия
66'
Х. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леонеса - Нумансия
ГОЛ! 2:0!
Х. Сене
66'
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
54'
Начало матча
Статистика матча Леонеса - Нумансия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
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Леонеса
Нумансия
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
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2020.01.30 00:59
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения
2020.01.24 07:49
6
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
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