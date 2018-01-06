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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Гранада
Кадис - Гранада: обзор матча 06 января 2018
Кадис
06.01.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
29'
И. Кечоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Гранада
Вторая желтая
Д. Баррал
87'
82'
Желтая карточка
Р. Манай
81'
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
Д. Баррал
76'
ГОЛ! 1:0!
И. Кечоевич
29'
24'
Желтая карточка
М. Санер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Гранада
13
Хави Варас
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
3
Робер
ПЗ
18
Давид Баррал
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-1-1
17
Вильянуэва
5
Бийкер
22
Кечоевич
24
Абдулла
8
Алекс
3-1
13
Варас
16
Диас
3
Мартинес
20
Санер
19
Монторо
Остались в запасе
Кадис
Гранада
3
Робер
ПЗ
1
Рубен Янес
ВР
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
1
Рубен Янес
ВР
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Кадис - Гранада
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
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