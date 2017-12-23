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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Сент-Труйден
Стандард - Сент-Труйден: обзор матча 23 декабря 2017
Стандард
23.12.2017, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
85'
Р. Марин
90+1'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Сент-Труйден
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
Р. Марин
85'
Желтая карточка
Э. Жуниор
72'
68'
Желтая карточка
С. Де Петтер
64'
Желтая карточка
Ф. Антуньес
Желтая карточка
С. Поконьоли
58'
Желтая карточка
К. Лайфис
48'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
90
Роман Безус
ЦП
2-3-1-2
13
Очоа
15
Поконьоли
39
Каванда
19
Лайфис
18
Марин
4
Уче
8
Жуниор
70
Са
40
М'Поку
1-4-2
28
Пирар
5
Тейшейра
30
Лежар
8
Харисис
23
Котыш
24
Де Петтер
17
Ботака
25
Ветокеле
Остались в запасе
Стандард
Сент-Труйден
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Стандард - Сент-Труйден
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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