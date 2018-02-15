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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия Д - Аталанта
Боруссия Д - Аталанта: обзор матча 15 февраля 2018
Боруссия Д
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Аталанта
30'
А. Шюррле
65'
М. Батшуайи
90+1'
М. Батшуайи
51'
Й. Иличич
56'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аталанта
ГОЛ! 3:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
М. Гетце
90'
+1
Желтая карточка
М. Батшуайи
83'
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
М. Гетце
65'
Желтая карточка
А. Шюррле
58'
58'
Желтая карточка
Х. Хатебур
56'
ГОЛ! 1:2!
Й. Иличич
51'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Л. Пищек
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Пищек
30'
26'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
Ю. Вайгль
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Тольян
5
Вайгль
20
Шюррле
8
Кастро
18
Ройс
11
Пулишич
44
Батшуайи
3-3-2-2
1
Бериша
33
Хатебур
5
Масиелло
23
Кальдара
2
Толой
15
де Рон
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Боруссия Д
Аталанта
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Боруссия Д - Аталанта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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