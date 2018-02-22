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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Боруссия Д
Аталанта - Боруссия Д: обзор матча 22 февраля 2018
Аталанта
22.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Боруссия Д
11'
Р. Толой
83'
М. Шмельцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Боруссия Д
89'
Желтая карточка
Р. Бюрки
86'
Желтая карточка
Л. Пищек
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Шмельцер
Желтая карточка
Л. Спинаццола
79'
Желтая карточка
Х. Хатебур
66'
17'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:0!
Р. Толой
Пас отдал
М. Кальдара
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Александер Исак
ЦФ
3-3-2-2
1
Бериша
2
Толой
23
Кальдара
5
Масиелло
37
Спинаццола
15
де Рон
33
Хатебур
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
72
Иличич
4-3-2-1
1
Бюрки
22
Тольян
19
Папастатопулос
21
Топрак
26
Пищек
8
Шахин
20
Шюррле
81
Дауд
11
Пулишич
27
Гетце
44
Батшуайи
Остались в запасе
Аталанта
Боруссия Д
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аталанта - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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