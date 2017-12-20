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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 20 декабря 2017
Боруссия М
20.12.2017, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Байер
70'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия М - Байер
89'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
81'
Желтая карточка
К. Фолланд
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Фолланд
13'
Желтая карточка
К. Хаверц
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-1-3
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
5
Оксфорд
17
Вендт
6
Закария
30
Эльведи
21
Кюизанс
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
4-1-1-1-3
1
Лено
5
Бендер
4
Рецос
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
31
Кор
8
Брандт
29
Хаверц
17
Бэйли
31
Фолланд
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия М - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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