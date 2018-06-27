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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сербия - Бразилия
Сербия - Бразилия: обзор матча 27 июня 2018
Сербия
27.06.2018, среда, 21:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бразилия
36'
Паулиньо
68'
Т. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Бразилия
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Митрович
89'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ф. Костич
82'
80'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
А. Живкович
️️️️
А. Льяич
75'
Желтая карточка
А. Митрович
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Т. Силва
Пас отдал
Неймар
66'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
Н. Матич
49'
36'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
А. Льяич
33'
10'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Марсело
8'
Травма
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ПЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Фагнер
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
15
Паулиньо
ЦП
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Александар Прийович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
8
Фред
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
21
Тайсон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стойкович
4
Коларов
13
Велькович
4
Миленкович
2
Рукавина
21
Матич
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
22
Льяич
11
Костич
9
Митрович
4-1-1-3-1
1
Алиссон
22
Фагнер
3
Миранда
3
Силва
12
Марсело
5
Каземиро
15
Паулиньо
10
Виллиан
11
Коутиньо
10
Неймар
18
Жезус
22
Льяич
14
Живкович
14
Живкович
22
Льяич
11
Костич
7
Радоньич
7
Радоньич
11
Костич
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
12
Марсело
6
Луис
6
Луис
12
Марсело
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
11
Коутиньо
8
Аугусто
8
Аугусто
11
Коутиньо
Остались в запасе
Сербия
Бразилия
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
8
Фред
ЦП
21
Тайсон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
4
Лука Миливойевич
ЦП
8
Александар Прийович
ЦФ
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
16
Кассио
ВР
4
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
8
Фред
ЦП
21
Тайсон
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сербия - Бразилия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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