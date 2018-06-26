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Главный судья:
Равшан Ирматов (Ташкент)
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Испания - Марокко

25.06.2018, Понедельник, 21:00 мск Калининград, стадион Калининград Трансляция: Первый канал Чемпионат мира, 3 тур Испания - Марокко
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 1 2 0 6:5 +1 5
2. Португалия 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Иран 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Марокко 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: +10484

    Bivaliy67 25 июня 2018, 23:31

    Да здравствуют Марроканцы, у меня обе ставки сыграли!)

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    Рейтинг: +32

    hovikh 25 июня 2018, 22:54

    все поменялось, сейчас Россия попала на Испанию

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    Рейтинг: +32

    hovikh 25 июня 2018, 22:47

    Португалия-Россия, Испания-Уругвай. вообще, лучше было бы делать жеребьевку, а то сейчас испанцы специально проигрывают

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    Рейтинг: +845

    Avaretz 25 июня 2018, 22:44

    При поражении Испании какой расклад?

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    Рейтинг: +2492

    Dellleone > Avaretz 25 июня 2018, 22:46

    Смотря Если Португалия выиграет то Португалия первая Испания Вторая. Если Иран с Португалией ничья то Испания вылетает.

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > Avaretz 25 июня 2018, 22:51

    Если Иран сравняет счёт, а Испания пропустит ещё один, то она едет домой. А так, пока что, расклад такой, что Португалия выходит на Россию, Испания — на Уругвай.

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    Рейтинг: +32

    hovikh 25 июня 2018, 22:42

    похоже, Испания не хочет выигрывать, наверно не хочет играть с Россией в 1/8

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    Рейтинг: +380

    Гуус 25 июня 2018, 22:34

    не хотят испанцы напрягаться чтобы на грозную россиию случайно не попасть

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 25 июня 2018, 22:09

    Узбек пипец судит, все спорные моменты в пользу Испании.

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 25 июня 2018, 22:00

    Марокко, удержи счет!!!

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