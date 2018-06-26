Испания - Марокко

Да здравствуют Марроканцы, у меня обе ставки сыграли!)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6:5
|+1
|5
|2.
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
все поменялось, сейчас Россия попала на Испанию
Португалия-Россия, Испания-Уругвай. вообще, лучше было бы делать жеребьевку, а то сейчас испанцы специально проигрывают
При поражении Испании какой расклад?
похоже, Испания не хочет выигрывать, наверно не хочет играть с Россией в 1/8
не хотят испанцы напрягаться чтобы на грозную россиию случайно не попасть
Узбек пипец судит, все спорные моменты в пользу Испании.