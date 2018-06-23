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Судьи
Главный судья:
Марк Гейгер (Бичвуд)
Материалы

Португалия - Марокко

20.06.2018, Среда, 15:00 мск Москва, стадион Лужники Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 2 тур Португалия - Марокко
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 1 2 0 6:5 +1 5
2. Португалия 3 1 2 0 5:4 +1 5
3. Иран 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Марокко 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:42

    Все лучшим командам, типа лидеры,Позор.

    -1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:40

    Дальше 1/8при такой игре не пройдут.

    -1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 22:39

    Не показали эти клоуны ничего.На играли на пару удалений.Судья помог Португалии.

    -1
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    Рейтинг: +481

    belrus21 20 июня 2018, 16:57

    Мароканцы молодцы, но португалы показали класс...

    -1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 16:56

    Марокко жалко

    -1
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 16:56

    Судьи сегодня испортили игру

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 20 июня 2018, 16:54

    Пепе чмошник и это чьи то кумиры????

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    Рейтинг: +2681

    АЛЕКС 58 20 июня 2018, 16:53

    Везёт португальцам.Сколько могли получить.Отскочили!

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 16:51

    Португалия сегодня газонно костлка

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 20 июня 2018, 16:50

    Судьи похоронили Морокко

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