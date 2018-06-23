Португалия - Марокко

Все лучшим командам, типа лидеры,Позор.
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6:5
|+1
|5
|2.
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5:4
|+1
|5
|3.
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|4.
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
Все лучшим командам, типа лидеры,Позор.
Дальше 1/8при такой игре не пройдут.
Не показали эти клоуны ничего.На играли на пару удалений.Судья помог Португалии.
Мароканцы молодцы, но португалы показали класс...
Марокко жалко
Судьи сегодня испортили игру
Везёт португальцам.Сколько могли получить.Отскочили!
Португалия сегодня газонно костлка
Судьи похоронили Морокко