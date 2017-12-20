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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 20 декабря 2017
Ювентус
20.12.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Дженоа
42'
П. Дибала
76'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Дженоа
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
76'
72'
Желтая карточка
П. Пеллегри
44'
Желтая карточка
А. Галабинов
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
К. Маркизио
42'
36'
Желтая карточка
С. Джентилетти
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
19'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Андрей Галабинов
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-4-2-1
13
Щесны
24
Ругани
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
10
Маркизио
30
Бентанкур
27
Стураро
11
Коста
10
Бернардески
21
Дибала
4-1-2
16
Ламанна
19
Джентилетти
13
Россеттини
4
Бираски
93
Лаксальт
5
Кофи
88
Лазович
16
Галабинов
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
38
Лукаш Зима
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
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