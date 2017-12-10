Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Луго - Леонеса
Луго - Леонеса: обзор матча 10 декабря 2017
Луго
10.12.2017, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 18 тур
3 : 1
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Луго - Леонеса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
Новости команд
Все
Луго
Леонеса
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения
2020.01.24 07:49
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+