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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Гент
Зюлте-Варегем - Гент: обзор матча 03 декабря 2017
Зюлте-Варегем
03.12.2017, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Гент
29'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Гент
90'
Вторая желтая
А. Эсити
64'
Желтая карточка
С. Митрович
57'
Желтая карточка
А. Эсити
Желтая карточка
М. Хейлен
47'
43'
Желтая карточка
Б. Деягер
Желтая карточка
О. Кайя
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Саймон
Пас отдал
М. Силла
27'
Желтая карточка
Н. Асаре
Желтая карточка
С. Уолш
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
19
Брехт Деягер
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Гент
20
Янник Толен
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-2-3-2
3
Хамалайнен
2
Де Фаув
3
Бодри
13
Хейлен
14
Уолш
4
де Сар
43
Копман
10
Кайя
9
Исека
8
Шапоньич
2-3-2-2
91
Калинич
23
Митрович
2
Жиго
19
Деягер
13
Эсити
21
Асаре
90
Калу
27
Саймон
14
Кубо
14
Силла
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Гент
20
Григорис Кастанос
ЦП
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
2
Сиб Хореманс
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
23
Юн Чеканович
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Зюлте-Варегем - Гент
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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