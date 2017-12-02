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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Гезтепе
Карабюкспор - Гезтепе: обзор матча 02 декабря 2017
Карабюкспор
02.12.2017, суббота, 16:30
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Гезтепе
58'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Гезтепе
86'
Желтая карточка
Бету
Желтая карточка
М. Ятабаре
67'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Карабюкспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
4-1
23
Рыбка
8
Торже
6
Гюльселам
71
Бийого Поко
37
Грозав
9
Ятабаре
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
21
Шахин
4
Ротман
94
Гуффран
18
Яхович
Остались в запасе
Карабюкспор
Гезтепе
7
Андрей Близниченко
ПВ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
22
Олафур Скуласон
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Карабюкспор - Гезтепе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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