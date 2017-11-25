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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Бешикташ
Йени Малатьяспор - Бешикташ: обзор матча 25 ноября 2017
Йени Малатьяспор
25.11.2017, суббота, 16:30
Турция. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Бешикташ
90'
+4
Желтая карточка
М. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
2-2-2
26
Сиссоко
2
Айхан
35
Кара
14
Окечукву
10
Бюйюк
29
Бутаиб
3-3-1-3
31
Фабри
77
Генюл
3
Митрович
3
Адриано
20
Уйсал
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
7
Куарежма
8
Бабел
23
Тосун
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Бешикташ
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Йени Малатьяспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
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