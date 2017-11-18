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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Овьедо
Вальядолид - Овьедо: обзор матча 18 ноября 2017
Вальядолид
18.11.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 15 тур
3 : 1
Завершен
Овьедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вальядолид - Овьедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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Вальядолид
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