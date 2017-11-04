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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Белененсеш
Порту - Белененсеш: обзор матча 04 ноября 2017
Порту
04.11.2017, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 0
Завершен
Белененсеш
42'
Э. Эррера
89'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Белененсеш
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
89'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
42'
17'
Желтая карточка
А. Соуза
Начало матча
Статистика матча Порту - Белененсеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
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