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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Зюлте-Варегем
Андерлехт - Зюлте-Варегем: обзор матча 25 октября 2017
Андерлехт
25.10.2017, среда, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
74'
П. Геркенс
78'
Х. Харбауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зюлте-Варегем
84'
Желтая карточка
С. Уолш
Желтая карточка
Х. Харбауи
78'
ГОЛ! 2:0!
Х. Харбауи
78'
ГОЛ! 1:0!
П. Геркенс
74'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-4-1-1
26
Селс
5
Кара
3
Дешахт
8
Аппиа
24
Кумс
10
Станчу
94
Ханни
16
Требель
7
Оникуру
91
Теодорчик
3-1-4-1
69
Бостин
14
Уолш
2
Де Фаув
13
Хейлен
8
Думбия
4
де Сар
43
Копман
14
де Паув
10
Кайя
99
Олаинка
Остались в запасе
Андерлехт
Зюлте-Варегем
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Андерлехт - Зюлте-Варегем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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