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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Генк
Эйпен - Генк: обзор матча 30 сентября 2017
Эйпен
30.09.2017, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Генк
12'
С. Блондель
40'
А. Афиф
57'
М. Лей
66'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Генк
84'
Желтая карточка
О. Колли
66'
ГОЛ! 3:1!
С. Схрайверс
ГОЛ! 3:0!
М. Лей
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Афиф
40'
38'
Желтая карточка
А. Посуэло
ГОЛ! 1:0!
С. Блондель
12'
Желтая карточка
Н. Вердье
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
9
Мбай Лей
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
99
Николя Вердье
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
1-4
1
ван Кромбрадж
22
Блондель
9
Лей
99
Вердье
30
Афиф
28
Оканси
2-4-2
14
Брабец
25
Колли
8
Посуэло
16
Берге
17
Малиновский
22
Мата
8
Схрайверс
25
Саматта
Остались в запасе
Эйпен
Генк
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Эйпен - Генк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
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