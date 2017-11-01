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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Барселона Б
Химнастик - Барселона Б: обзор матча 01 ноября 2017
Химнастик
01.11.2017, среда, 20:00
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 0
Завершен
Барселона Б
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Барселона Б
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
52'
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Барселона Б
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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05.01.2023
Осасуна
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Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
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Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Информация о матче
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Химнастик
Барселона Б
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
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Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
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