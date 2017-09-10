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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 10 сентября 2017
Антальяспор
10.09.2017, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
82'
С. Это'О
34'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Галатасарай
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Шарлес
82'
69'
Желтая карточка
М. Линнес
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
90
Данило
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
70
Шарлес
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Галатасарай
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-2
23
Айтач
5
Джуру
33
Челустка
33
Анжело
90
Данило
18
Куртулуш
70
Шарлес
11
Майкон
9
Это'О
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
25
Мариано
4
Азиз
38
Чигерчи
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
8
Софиан Фегули
ОП
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
20
Чико
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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