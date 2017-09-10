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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 10 сентября 2017
Ди Си Юнайтед
10.09.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Орландо Сити
19'
К. Ларин
28'
Д. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
90'
+5
Красная карточка
С. Хайнс
79'
Вторая желтая
С. Карраско
Желтая карточка
Ш. Франклин
78'
76'
Желтая карточка
С. Карраско
32'
Желтая карточка
С. Суттер
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Барнс
Желтая карточка
Л. Акоста
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Пас отдал
Й. Йотун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Кофи Опаре
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
31
Марсело Сарвас
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Ди Си Юнайтед
12
Стив Кларк
ВР
25
Джаред Джеффри
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
3-5
28
Хамид
5
Франклин
15
Бирнбаум
6
Опаре
31
Сарвас
6
Канус
32
Акоста
10
Штибер
14
ДеЛеон
4-4-2
17
Бендик
3
Хайнс
25
Тойя
19
Йотун
29
Реддинг
10
Барнс
7
Игита
23
Суттер
23
Ночерино
14
Дуайер
9
Ларин
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
12
Стив Кларк
ВР
25
Джаред Джеффри
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
25
Джаред Джеффри
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
8
Диллон Пауэрс
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Орландо Сити
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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