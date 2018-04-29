Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 29 апреля 2018
ПСЖ
29.04.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Генгам
75'
Э. Кавани (П)
82'
Э. Кавани
45'
Л. Бляс
68'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Генгам
Желтая карточка
Т. Менье
88'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Кавани
75'
Желтая карточка
Т. Силва
73'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бриан
Пас отдал
К. Гренье
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бляс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
3
Курзава
3
Силва
3
Кимпембе
10
Алвес
8
Мотта
7
Дракслер
20
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
4-3-1-2
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
17
Дидо
10
Бенезе
19
Гренье
10
Бляс
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
ПСЖ
Генгам
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
ПСЖ
Генгам
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Хвича прокомментировал признание человеком года по версии GQ
19 ноября
4
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+